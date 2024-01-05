Робоча група при Одеській ОВА скасувала непотрібні тендери на третину мільярда гривень
Київ • УНН
Робоча група з питань прозорості та підзвітності в Одесі скасувала 20 непотрібних тендерів на суму 360 мільйонів гривень, щоб запобігти розтраті бюджетних коштів.
За останні три місяці 2023 року робоча група "Прозорість і підзвітність" при Одеській ОВА відмінила 20 закупівель на майже 360 млн грн. Про це інформує очільник ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
"З жовтня минулого року, коли робоча група розпочала свою роботу в Одеській обладміністрації, перевірено понад 300 закупівель місцевих громад регіону.
І за три місяці роботи маємо такий результат:
• відмінено 20 закупівель на майже 360 000 000 грн;
• економічний ефект від зниження договірної ціни – 5 924 736 грн", - пише Кіпер.
Він додав, що цьогоріч "Прозорість та підзвітність" продовжить розпочату роботу з повного викорінення у посадовців бажання неефективно витрачати бюджетні кошти.
"У пріоритеті – наші Захисники і Захисниці, і звичайно – Перемога!", - резюмував він.
Нагадаємо, у жовтні цьогоріч при Одеській ОВА запрацювала робоча група "Прозорість та підзвітність". До складу робочої групи увійдуть представники обласних управлінь СБУ, прокуратури та Нацполіції. А ще – Бюро економічної безпеки і НАБУ.
Створення робочої групи анонсував очільник ОВА Олег Кіпер.
"В регіоні не має бути корупції. Кожен повинен працювати виключно на Перемогу. Бути максимально чесним та відвертим", - заявив він.
Так, від початку роботи члени групи відмінили велику кількість непотрібних закупівель, таких як: тендери з придбання дороговартісного програмного забезпечення, ремонти доріг, реконструкцію стадіону.
Попередили члени робочої групи також закупівлю іспанських платанів, какао на майже півмільйона та цукерок на 795 тисяч гривень.