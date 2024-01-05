Робоча група при Одеській ОВА скасувала непотрібні тендери на третину мільярда гривень

ukenru
29 березня, 17:57 • 132251 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 162189 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 151182 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 188967 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 162905 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 145484 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 153294 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 149073 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 412357 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172955 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
70 %
747 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 69402 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 73325 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 78135 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 77088 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 57684 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 262824 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 412341 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 463266 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 469734 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 377319 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 33112 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 162167 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 139028 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 132741 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 106314 перегляди
Актуальне
Робоча група при Одеській ОВА скасувала непотрібні тендери на третину мільярда гривень

Робоча група при Одеській ОВА скасувала непотрібні тендери на третину мільярда гривень

Київ • УНН

 • 32566 перегляди

Робоча група з питань прозорості та підзвітності в Одесі скасувала 20 непотрібних тендерів на суму 360 мільйонів гривень, щоб запобігти розтраті бюджетних коштів.

За останні три місяці 2023 року робоча група "Прозорість і підзвітність" при Одеській ОВА відмінила 20 закупівель на майже 360 млн грн. Про це інформує очільник ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

"З жовтня минулого року, коли робоча група розпочала свою роботу в Одеській обладміністрації, перевірено понад 300 закупівель місцевих громад регіону.

І за три місяці роботи маємо такий результат:

• відмінено 20 закупівель на майже 360 000 000 грн;

• економічний ефект від зниження договірної ціни – 5 924 736 грн", - пише Кіпер.

Він додав, що цьогоріч "Прозорість та підзвітність" продовжить розпочату роботу з повного викорінення у посадовців бажання неефективно витрачати бюджетні кошти.

"У пріоритеті – наші Захисники і Захисниці, і звичайно – Перемога!", - резюмував він.

Нагадаємо, у жовтні цьогоріч при Одеській ОВА запрацювала робоча група "Прозорість та підзвітність". До складу робочої групи увійдуть представники обласних управлінь СБУ, прокуратури та Нацполіції. А ще – Бюро економічної безпеки і НАБУ.

Створення робочої групи анонсував очільник ОВА Олег Кіпер.

"В регіоні не має бути корупції. Кожен повинен працювати виключно на Перемогу. Бути максимально чесним та відвертим", - заявив він.

Так, від початку роботи члени групи відмінили велику кількість непотрібних закупівель, таких як: тендери з придбання дороговартісного програмного забезпечення, ремонти доріг, реконструкцію стадіону.

Попередили члени робочої групи також закупівлю іспанських платанів, какао на майже півмільйона та цукерок на 795 тисяч гривень.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,501.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.70