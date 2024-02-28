Кулеба зустрівся з головою МЗС Албанії: обговорили зміцнення двосторонніх зв'язків та підтримку України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Албанії привітав свого українського колегу, щоб обговорити зміцнення двосторонніх зв'язків та підтримку Албанією мирних зусиль України та її європейських прагнень.
Міністр закордонних справ Албанії Іґлі Хасані провів зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою, щоб обговорити розвиток динамічного партнерства між країнами і підтримку Албанією Формули миру України та її євроатлантичних прагнень. Про це голова МЗС Албанії повідомив у середу у соцмережах, пише УНН.
Дуже радий вітати в МЗС Албанії свого українського колегу Дмитра Кулебу. У нас були дуже хороші дискусії щодо зміцнення двосторонніх зв'язків і розвитку динамічного партнерства між нашими країнами. Запевнив свого колегу в твердій підтримці Албанією Формули миру Президента Зеленського та євроатлантичних прагнень України, включаючи наше зобов'язання допомогти у зусиллях з відновлення
Зустріч з прем'єром Албанії та саміт: Зеленський обговорить у Тирані оборонну співпрацю та євроатлантичний шлях28.02.24, 09:52 • 26239 переглядiв