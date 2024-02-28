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Кулеба встретился с главой МИД Албании: обсудили укрепление двусторонних связей и поддержку Украины

Кулеба встретился с главой МИД Албании: обсудили укрепление двусторонних связей и поддержку Украины

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 08:48  •  10777 просмотра

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Министр иностранных дел Албании приветствовал своего украинского коллегу, чтобы обсудить укрепление двусторонних связей и поддержку Албанией мирных усилий Украины и ее европейских стремлений.

Министр иностранных дел Албании Игли Хасани провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить развитие динамичного партнерства между странами и поддержку Албанией Формулы мира Украины и ее евроатлантических стремлений. Об этом глава МИД Албании сообщил в среду в соцсетях, пишет УНН.

Очень рад приветствовать в МИД Албании своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу. У нас были очень хорошие дискуссии по укреплению двусторонних связей и развитию динамичного партнерства между нашими странами. Заверил своего коллегу в твердой поддержке Албанией Формулы мира Президента Зеленского и евроатлантических стремлений Украины, включая наше обязательство помочь в усилиях по восстановлению

- написал Хасани в X.

Встреча с премьером Албании и саммит: Зеленский обсудит в Тиране оборонное сотрудничество и евроатлантический путь28 февраля 2024, 07:52 • 16997 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
albaniyaАлбания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации суда: часть сервисов будет в онлайне и в "Дія"

россияне ночью ударили ракетами по Покровску: разрушены университет и школа

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Покровску, разрушив университет, школу, 10 многоквартирных домов, 4 частных дома, почтовое отделение, 2 административных здания и дом культуры.

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россияне ночью ударили ракетами по Покровску: разрушены университет и школа

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Сообщалось, что лицей, поврежденный ракетным ударом в Виннице в 2022 году, был отремонтирован, но расследование выявило, что фактически ремонт не проводился.

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В Виннице "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший в результате ракетного удара в 2022 году

Премьер Албании заявил о поддержке Украины: Западные Балканы готовы внести вклад в борьбу против рф на фоне западных "оправданий"

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Западные Балканы готовы сделать больший вклад в противодействие России и поддержку Украины, на фоне отказов и ограничений со стороны Европы и Запада по оказанию помощи.

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Британская армия сосредоточится на тактике окопной войны, ориентируясь на тактику боев между россией и Украиной.

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Британская армия возобновляет обучение тактике ведения окопной войны

Туск упрекнул Фицо за позицию по Украине: "Угадайте, где была бы граница с РФ без нашей помощи"

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