Кулеба встретился с главой МИД Албании: обсудили укрепление двусторонних связей и поддержку Украины

Министр иностранных дел Албании Игли Хасани провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить развитие динамичного партнерства между странами и поддержку Албанией Формулы мира Украины и ее евроатлантических стремлений. Об этом глава МИД Албании сообщил в среду в соцсетях, пишет УНН.

Очень рад приветствовать в МИД Албании своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу. У нас были очень хорошие дискуссии по укреплению двусторонних связей и развитию динамичного партнерства между нашими странами. Заверил своего коллегу в твердой поддержке Албанией Формулы мира Президента Зеленского и евроатлантических стремлений Украины, включая наше обязательство помочь в усилиях по восстановлению - написал Хасани в X.

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