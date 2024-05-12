Кулеба провів розмову із новим главою МЗС Португалії щодо імплементації "формули миру"
Київ • УНН
Кулеба обговорив з новим міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом імплементацію "мирної формули" України та двосторонній порядок денний, включаючи підтримку Португалією заявки України на членство в ЄС.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом. Прог це очільник МЗС повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
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За словами глави МЗС України, він привітав колегу з призначенням на посаду міністра закордонних справ та обговорив із ним двосторонній порядок денний та імплементацію української "формули миру".
Я ціную готовність міністра Ранжела рішуче підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС,
Нагадаємо
Україна та Португалія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку.