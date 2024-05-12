Кулеба провел разговор с новым главой МИД Португалии по имплементации "формулы мира"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом. Об этом глава МИД сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

По словам главы МИД Украины, он поздравил коллегу с назначением на должность министра иностранных дел и обсудил с ним двустороннюю повестку дня и имплементацию украинской "формулы мира".

Я ценю готовность министра Ранжела решительно поддерживать Украину на пути к членству в ЕС, - добавил Кулеба.

Напомним

Украина и Португалия начали переговоры по заключению двустороннего соглашения о безопасности.