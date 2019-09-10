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Кулеба обговорив у штаб-квартирі НАТО питання воєнної реформи

Кулеба обговорив у штаб-квартирі НАТО питання воєнної реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України після свого прибуття до штаб-квартири НАТО підняв питання про активізацію спільної робочої групи відносно воєнної реформи. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий Портал.

“Президент Зеленський визначив, що реформа Збройних Сил України і загалом оборонного сектору має здійснюватися відповідно до найкращих світових стандартів. Тому сьогодні в НАТО ми говорили про дуже практичні речі: як Альянс може допомагати Україні стати сильнішою, та про те, як Україна може допомогти Альянсу. Євроатлантичний курс України залишається незмінним, і візит є одним з підтверджень цього”, — поінформував Дмитро Кулеба.

У ході проведення зустрічей сторони виявили обопільний інтерес до укріплення та посилення взаємодії Альянсу у контексті протидії гібридним загрозам, а також обмінялися думками щодо посилення безпеки рівня безпеки на Чорному морі.

Також сторони домовилися про пролонгацію практик спільної військової підготовки, разом зі стажуванням українських військовослужбовців ВМС на кораблях ВМС держав-членів НАТО.

Окрім цього, сторони обговорили питання пов’язане з візитом Півноатлантичної Ради НАТО до України наприкінці жовтня.

Нагадаємо, що у НАТО привітали повернення українців та закликали РФ звільнити всіх ув’язнених.

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