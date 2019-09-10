Кулеба обсудил в штаб-квартире НАТО вопрос военной реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины после своего прибытия в штаб-квартиру НАТО поднял вопрос об активизации совместной рабочей группы относительно военной реформы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный Портал.
“Президент Зеленский определил, что реформа Вооруженных Сил Украины и в целом оборонного сектора должна осуществляться в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Поэтому сегодня в НАТО мы говорили об очень практичные вещи: как Альянс может помогать Украине стать сильнее, и о том, как Украина может помочь Альянсу. Евроатлантический курс Украины остается неизменным, и визит является одним из подтверждений этого”, — сообщил Дмитрий Кулеба.
В ходе проведения встреч стороны проявили взаимный интерес к укреплению и усилению взаимодействия Альянса в контексте противодействия гибридным угрозам, а также обменялись мнениями по усилению безопасности уровня безопасности на Черном море.
Также стороны договорились о пролонгации практик совместной военной подготовки, вместе со стажировкой украинских военнослужащих ВМС на кораблях ВМС государств-членов НАТО.
Кроме этого, стороны обсудили вопрос, связанный с визитом Пивноатлантичнои Совета НАТО в Украину в конце октября.
Напомним, что в НАТО приветствовали возвращения украинцев и призвали РФ освободить всех заключенных.