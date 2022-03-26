Кулеба: нові санкції США щодо росії вже готуються, щодо зброї – теж буде прогрес

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"Ніщо не змусить США відвернутись від України або послабити підтримку України – навпаки, ця підтримка лише зростатиме. І у цьому зв'язку ми з колегами - я з паном Блінкеном і Олексій Резніков з паном Остіном – ми проговории конкретні речі, конкретні наступні кроки з розвитку нашої взаємодії. По-перше, звісно, говорили про санкції. Нещодавно Сполучені Штати санкції ухвалили. Але над новими санкціями уже працюмо, і я порушив питання закриття американських та європейських портів для російських кораблів та вантажів", - сказав Кулеба.

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З його слів, українська сторона говорила про те, щоб застосовувати індивідуальні санкції не лише проти олігархів і найближчого оточення Путіна, але і проти всіх політичних фігур російської федерації, тому що вони всі є частиною його агресивної машини.

Крім того, сторони обговорили, яким чином "трошки збадьорити" окремі європейські країни, які намагаються зараз під різними приводами не ухвалювати нові жорсткі санкції, повідомив міністр.

Також за словами дипломата, сторони чітко домовились, як і з якими країнами працюватимуть для того, щоб вони не ставали простором для обходусанкцій з боку російської федерації.

“Що стосується зброї – теж була дуже предметна розмова, з конкретними цифрами, назвами ми приїхали. Буде теж тут прогрес, буде розвиток подій, стежте за цим. Але насамперед вірте в Україну”, - додав він.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні у Варшаві зустрівся з президентом США Джо Байденом.