Кулеба у Варшаві зустрівся з Байденом. Президент США передав меседж для українців

Цитата

"Сьогодні була дуже важлива нагода і потреба у тому, щоб виїхати за кордон для того, щоб зустрітись у Варшаві з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, міністром оборони США Ллойдом Остіном. Сюди ми приїхали разом з міністром оборони Олексієм Резніковим. Вперше ми в такому форматі 2+2, сіли, поговорили, потім до нас приєднався президент Байден, з яким ми теж мали довгу розлогу розмову", - сказав Кулеба.

"Він приєднався до нас з двох причин: у розвиток свого діалогу з президентом Зеленським, а також тому що хотів у нашій особі висловити свою повагу і захоплення усіма українцями, які чинять опір російському агресору. Я з величезним задоволенням ці слова захоплення передаю вам", - додав міністр.

Деталі

За словами дипломата, під час зустрічі сторони дуже докладно говорили про Маріуполь

"Президент Байден сказав дві речі, якими я можу з вами поділитись. Перше – те, що відбувається в Україні, змінить 21-е століття. І у нього є дуже чітке розуміння цього. Те, про що ми говорили з 2014 року – що це не війна росії проти України – це війна тиранії проти вільного світу. Сьогодні президент Байден так і сказв: те, що відбувається в Україні, змінить історію 21-го століття. І ми спільними зусиллями досягнемо того, щоб ця зміна була на нашу з вами користь", - розповів він.

"Друге – це, безумовно, слова президента Байдена про те, що Сполучені Штати непохитно будуть з Україною в усьому, до нашої перемоги. Ніщо не змусить США відвернутись від України або послабити підтримку України – навпаки, ця підтримка лише зростатиме”, - додав очільник української дипломатії.