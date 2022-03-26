Кулеба в Варшаве встретился с Байденом. Президент США передал месседж для украинцев

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"Сегодня была очень важная возможность и потребность в том, чтобы выехать за границу для того, чтобы встретиться в Варшаве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, министром обороны США Ллойдом Остином. Сюда мы приехали вместе с министром обороны Алексеем Резниковым. Впервые мы в таком формате 2+2, сели, поговорили, потом к нам присоединился президент Байден, с которым мы тоже имели долгий пространный разговор", - сказал Кулеба.

"Он присоединился к нам по двум причинам: в развитие своего диалога с президентом Зеленским, а также потому что хотел в нашем лице выразить свое уважение и восхищение всеми украинцами, которые сопротивляются российскому агрессору. Я с огромным удовольствием эти слова восхищения передаю вам", - добавил министр.

Детали

По словам дипломата, во время встречи стороны очень подробно говорили о Мариуполе.

"Президент Байден сказал две вещи, которыми я могу с вами поделиться. Первое - то, что происходит в Украине, изменит 21-й век. И у него есть очень четкое понимание этого. То, о чем мы говорили с 2014 года - что это не война России против Украины - это война тирании против свободного мира. Сегодня президент Байден так и сказал: то, что происходит в Украине, изменит историю 21-го века. И мы совместными усилиями достигнем того, чтобы это изменение было в нашу с вами пользу", - рассказал он.

"Второе - это, безусловно, слова президента Байдена о том, что Соединенные Штаты непоколебимо будут с Украиной во всем, до нашей победы. Ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку Украины - наоборот, эта поддержка будет только расти”, - добавил глава украинской дипломатии.