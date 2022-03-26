Кулеба: новые санкции США в отношении России уже готовятся, в отношении оружия - тоже будет прогресс

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"Ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку Украины - наоборот, эта поддержка будет только расти. И в этой связи мы с коллегами - я с господином Блинкеном и Алексей Резников с господином Остином - мы проговорим конкретные вещи, конкретные следующие шаги по развитию нашего взаимодействия. Во-первых, конечно, говорили о санкциях. Недавно Соединенные Штаты санкции приняли. Но над новыми санкциями уже работаем, и я поднял вопрос закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов", - сказал Кулеба.

Детали

По его словам, украинская сторона говорила о том, чтобы применять индивидуальные санкции не только против олигархов и ближнего окружения Путина, но и против всех политических фигур российской федерации, потому что они являются частью его агрессивной машины.

Кроме того, стороны обсудили, каким образом "немножко взбодрить" отдельные европейские страны, которые сейчас пытаются под разными предлогами не принимать новые жесткие санкции, сообщил министр.

Также по словам дипломата, стороны четко договорились, как и с какими странами будут работать для того, чтобы они не становились пространством для обхода со стороны Российской Федерации.

"Что касается оружия - тоже был очень предметный разговор, с конкретными цифрами, названиями мы приехали. Будет тоже здесь прогресс, будет развитие событий, следите за этим. Но прежде всего верьте в Украину", - добавил он.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня в Варшаве встретился с президентом США Джо Байденом.