Кулеба: новые санкции США в отношении России уже готовятся, в отношении оружия - тоже будет прогресс

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 36318 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 136319 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 81375 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 114497 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 149094 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 160013 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 353236 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 138954 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 125067 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 431733 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.2м/с
51%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 63549 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 73219 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 73016 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 62910 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 60134 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 136344 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 353251 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 354425 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 431741 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 404247 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 18907 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 24751 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 98260 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 130485 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 149607 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Кулеба: новые санкции США в отношении России уже готовятся, в отношении оружия - тоже будет прогресс

Киев • УНН

 • 128584 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украина и Соединенные Штаты обсудили ряд важных вопросов, в частности относительно усиления санкций против России и предоставления Украине необходимого вооружения. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в прямом эфире в Facebook, пишет УНН.

Кулеба: новые санкции США в отношении России уже готовятся, в отношении оружия - тоже будет прогресс

Цитата

"Ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку Украины - наоборот, эта поддержка будет только расти. И в этой связи мы с коллегами - я с господином Блинкеном и Алексей Резников с господином Остином - мы проговорим конкретные вещи, конкретные следующие шаги по развитию нашего взаимодействия. Во-первых, конечно, говорили о санкциях. Недавно Соединенные Штаты санкции приняли. Но над новыми санкциями уже работаем, и я поднял вопрос закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов", - сказал Кулеба.

Детали

По его словам, украинская сторона говорила о том, чтобы применять индивидуальные санкции не только против олигархов и ближнего окружения Путина, но и против всех политических фигур российской федерации, потому что они являются частью его агрессивной машины.

Кроме того, стороны обсудили, каким образом "немножко взбодрить" отдельные европейские страны, которые сейчас пытаются под разными предлогами не принимать новые жесткие санкции, сообщил министр.

Также по словам дипломата, стороны четко договорились, как и с какими странами будут работать для того, чтобы они не становились пространством для обхода со стороны Российской Федерации.

"Что касается оружия - тоже был очень предметный разговор, с конкретными цифрами, названиями мы приехали. Будет тоже здесь прогресс, будет развитие событий, следите за этим. Но прежде всего верьте в Украину", - добавил он.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня в Варшаве встретился с президентом США Джо Байденом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.23
Bitcoin
$77,479.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,061.89
Ethereum
$1,481.74