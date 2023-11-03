Кулеба негативно відповів на запитання про переговори Києва та москви за закритими дверима
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба негативно відповів на запитання, чи веде Київ переговори за закритими дверима з країною-агресором. Про це він заявив в ефірі ранкового шоу телеканалу ZDF у п'ятницю, передає УНН.
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"Ні", - відповів Кулеба на запитання ведучої ранкового шоу, чи "між Україною та росією йдуть переговори за закритими дверима".
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