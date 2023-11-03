Кулеба отрицательно ответил на вопрос о переговорах Киева и москвы за закрытыми дверями
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отрицательно ответил на вопрос, ведет ли Киев переговоры за закрытыми дверями со страной-агрессором. Об этом он заявил в эфире утреннего шоу телеканала ZDF в пятницу, передает УНН.
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"Нет", - ответил Кулеба на вопрос ведущей утреннего шоу, "идут ли между Украиной и россией переговоры за закрытыми дверями".
Напомним
Прошло уже три встречи по Украинской формуле мира на уровне советников и специальных представителей, очередная из них - на Мальте. Как сообщил Президент Владимир Зеленский, на Мальте продолжалась работа по пяти из 10 пунктов Формулы мира. Встречи проходят без участия россии.