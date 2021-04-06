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Кулеба - Лаврову: міжнародні партнери чудово бачать, що "до тями" треба приводити не Україну, а Росію

Київ • УНН

 • 16350 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Усі партнери України чудово бачать, що до тями треба приводити РФ. Вони вже це роблять. Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на випад глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо "приведення до тями" України, передає УНН.

Цитата

“Останній тиждень показав: усі партнери України чудово бачать, що до тями треба приводити РФ. Вони вже це роблять. Виваженість України, навпаки, відзначають позитивно”, — написав Кулеба у Twitter.

Деталі

Кулеба також наголосив, що спроба РФ нав’язати Україні образ “агресора” вже провалилася.

“Залишилися лише гучні заяви для телеглядачів в РФ”, — резюмував він.

Раніше 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Берліну та Парижу необхідно нібито “невідкладно привести до тями українську владу” у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі. 

Додамо, що 1 квітня глава МЗС РФ Лавров виступив із погрозою, що ескалація на Донбасі — “зруйнує Україну”.

“Президент Російської Федерації Володимир Путін сказав не так давно, але цей вислів актуальний і сьогодні, що ті, хто будуть намагатися розв’язати нову війну на Донбасі, зруйнують Україну”, — заявив тоді глава російської дипломатії.

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