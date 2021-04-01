Глава МЗС РФ Лавров виступив з погрозою, що ескалація на Донбасі - "зруйнує Україну"

Цитата

“Президент Російської Федерації Володимир Путін сказав не так давно, але цей вислів актуальний і сьогодні, що ті, хто будуть намагатися розв’язати нову війну на Донбасі, зруйнують Україну”, — заявив він.

Деталі

Росія сподівається, що Захід на чолі з США нібито не буде “під’юджувати українських політиків на розв’язання гарячого конфлікту” на Донбасі. “За інформацією, яка в тому числі в ЗМІ публікується, військові в більшості своїй розуміють згубність будь-яких дій по розв’язанню гарячого конфлікту. Я дуже сподіваюся, що їх не будуть під’юджувати політики, яким в свою чергу буде під’юджувати Захід на чолі з США”, — сказав він.

За словами Лаврова, зараз йде нібито “багато спекуляцій” на тему тих документів по Донбасу, які Верховна Рада схвалила, а Президент України Володимир Зеленський підписав. “Наскільки це відображає реальну політику?.. Я не знаю, блеф це чи конкретні плани”, — продовжив він.

Контекст

Таким чином Лавров згадав прийняту у вівторок Верховною Радою України заяву про ексалаціі на Донбасі. Відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів.

За словами голови Комітету Верховної ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександра Мережко — правильна юридична кваліфікація ситуації на сході України означає, що мова йде “саме про міжнародний збройний конфлікт, тобто про війну, в якій є тільки дві сторони — Росія і Україна, і яка є результатом збройної агресії Росії проти України ”.

Так, бойовики в п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми в зоні ООС. Внаслідок ворожих обстрілів загинули чотири українських військових, ще двоє отримали поранення.

Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного і всеосяжного припинення вогню.