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Верховна Рада ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту

Верховна Рада ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту

Київ • УНН

 • 18712 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. Відповідне рішення підтримало 308 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Комітет на своєму засіданні 29 березня розглянув питання щодо загострення ситуації на тимчасово окупованій територіях Донецької та Луганської областей, зокрема масові обстріли російськими окупаційними військами 26 березня 2021 року позицій ЗСУ в районі н.п. Шуми... В цій заяві ми чи не вперше з трибуни ВР відкрито заявляємо про наявність не тільки збройної агресії, але і про російсько-український збройний конфлікт, і це цілком юридично коректний і рішучий крок з боку ВР”, — сказав Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко під час представлення проекту у ВР.

Деталі

З його слів, правильна юридична кваліфікація ситуації на сході України означає що йдеться “саме про міжнародний збройний конфлікт, тобто про війну, в якій є лише дві сторони — Росія і Україна, і яка є результатом збройної агресії Росії проти України”.

Довідка

У своїй заяві Верховна Рада України:

  • засуджуючи триваючу збройну агресію Російської Федерації проти України на порушення Статуту Організації Об’єднаних Націй, положень Гельсінкського Заключного акта, Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум) та норм міжнародного права;
  • усвідомлюючи, що нова хвиля ескалації російської збройної агресії може призвести до розширення масштабів конфлікту, що матиме руйнівні наслідки для усієї безпекової архітектури на Європейському континенті та посилить страждання цивільного населення, яке перебуває у зоні конфлікту;
  • наголошуючи, що саме Російська Федерація, нехтуючи своїми зобов’язаннями за Мінськими домовленостями та домовленостями у рамках “Нормандського формату”, зокрема, блокуванням відкриття КПВВ “Золоте” і “Щастя”, блокуванням звільнення всіх незаконно утримуваних осіб в форматі “всіх — на — всіх”, блокуванням проведення розмінування, блокуванням допуску Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій до тюрем на тимчасово окупованих територіях, не дотримання режиму тиші з боку РФ та її окупаційних військ. Такі дії з боку РФ зривають мирний процес та є підтвердженням застосовування засобів і методів ведення війни, заборонених міжнародним гуманітарним правом;
  • беручи до уваги нагальну необхідність неухильного дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню;
  • підтверджуючи невід’ємне право України на захист свого суверенітету і територіальної цілісності та готовність Збройних Сил України дати рішучу відсіч будь-яким зазіханням агресора на життя і свободу громадян України;
  • підкреслюючи відповідальність Росії за порушення міжнародного права і вчинення воєнних злочинів у ході російсько-українського збройного конфлікту,
  • будучи переконана, що політико-дипломатичний та санкційний тиск на Кремль сприятиме запобіганню небезпечній ескалації в зоні конфлікту та гуманітарній катастрофі в регіоні,
  • висловлює глибокі співчуття родинам загиблих українських захисників.
  • вимагає від Російської Федерації негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, повністю виконати свої міжнародні зобов’язання та вивести з України свою армію, найманців, збройні формування, які вона очолює, забезпечує та фінансує, їхню зброю і техніку та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами.
  • вітає зусилля Президента України Володимира Зеленського з невідкладної активізації контактів у “Нормандському форматі” з метою спонукання Росії до виконання нею своїх зобов’язань як сторони конфлікту.
  • закликає парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику Російської Федерації щодо України, у т.ч. останню хвилю ескалації у зоні конфлікту.
  • закликає світове співтовариство до продовження та посилення міжнародного політичного й економічного тиску на Російську Федерацію з метою припинення агресії, виведення іноземних військ і озброєння з території України, повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
  • звертається до міжнародних організацій і міжнародних юрисдикційних інституцій із закликом вжити всіх можливих заходів задля розслідування випадків серйозних порушень міжнародного права в ході збройної агресії Російської Федерації проти України, в тому числі скоєння збройними формуваннями РФ злочинів агресії, воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Доповнення

Так, бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.

Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

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