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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 21387 просмотра

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Кулеба - Лаврову: международные партнеры прекрасно видят, что "в себя" надо приводить не Украину, а Россию

Киев  •  УНН

 • 16347 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Все партнеры Украины прекрасно видят, что в себя надо приводить РФ. Они уже это делают. Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на выпад главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно "приведения в чувство" Украины, передает УНН.

Цитата

"Последняя неделя показал: все партнеры Украина прекрасно видят, что в себя надо приводить РФ. Они уже это делают. Взвешенность Украины, наоборот, отмечают положительно", - написал Кулеба в Twitter.

Детали

Кулеба также отметил, что попытка РФ навязать Украине образ "агрессора" уже провалилась.

"Остались только громкие заявления для телезрителей в РФ", - резюмировал он.

Ранее

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу необходимо якобы "безотлагательно привести в чувство украинскую власть" в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Добавим, что 1 апреля глава МИД РФ Лавров выступил с угрозой, что эскалация на Донбассе - "разрушит Украину".

"Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал недавно, но это выражение актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну на Донбассе, разрушат Украину", - заявил тогда глава российской дипломатии.

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