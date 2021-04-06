Ескалація на Донбасі: Лавров знову виступив зі звинуваченнями та закликав "привести до тями" Україну

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“На жаль, кожен раз, коли зустрічається „нормандський формат“ в тій або іншій якості, на рівні чи лідерів, представників, співробітників міністерств закордонних справ, ми не бачимо енергійних дій з боку наших французьких і німецьких колег щодо приведення української сторони до тями. А зараз вже занадто багато свідчень того, що це потрібно зробити невідкладно”, — сказав він.

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Лавров, заявив, що “Росію турбують” останні заяви українського керівництва щодо Донбасу. “Ми про це говоримо і нашим європейським колегам. Сподіваємося, що відповідне розуміння того, що відбувається, є і у Вашингтоні”, — додав він.

Також глава російського зовнішньополітичного відомства знову повторив твердження про те, що Україна нібито “порушує” Мінські угоди.

Раніше

1 апредя глава МЗС РФ Лавров виступив із погрозою, що ескалація на Донбасі — “зруйнує Україну”. “Президент Російської Федерації Володимир Путін сказав не так давно, але цей вислів актуальний і сьогодні, що ті, хто будуть намагатися розв’язати нову війну на Донбасі, зруйнують Україну”, — заявив тоді глава російської дипломатії.