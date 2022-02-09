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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кулеба бачить можливість врегулювати наявну “кризу” з РФ дипломатично

Кулеба бачить можливість врегулювати наявну “кризу” з РФ дипломатично

Київ • УНН

 • 15078 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. На сьогодні є шанси врегулювати кризу, створену Росією шляхом військового нарощвання на українських кордонах, завдяки дипломатії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Альбаресом, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Я хочу підтвердити, що дійсно зараз є шанси на врегулювання ситуації, кризи, дипломатичним шляхом. І ті санкції, які були розроблені Європейським союзом — це теж частина дипломатичного шляху. Ці санкції розроблені таким чином, щоб вони бли застосовані у разі нової хвилі збройної агресії Росії проти України. Але позиція України також полягає у тому, що за останні роки Росія вдалась до низки грубих порушень міжнародного права та Мінських домовленостей, і за це її теж треба карати санкціями”, — сказав голова МЗС.

Деталі

Так, зокрема, на думку міністра, масова паспортизація громадян України, які проживають на території ОРДЛО, є чітким, грубим порушенням логіки Мінських домовленостей. Тож, хоча б за це “певні санкції можна було б застосувати і раніше, і прямо зараз, для того, щоб продемонструвати серйозність намірів і готовність до рішучих дій”.

“Але це жодним чином не послаблює значення того факту, що цей санкційний пакет розроблений і працює вже як інструмент стримування подальших агресивних дій Росії”, — зауважив дипломат.

Також на заході у іспанського міністра поцікавилися, чи розглядає ЄС варіанти запровадити санкції проти РФ до можливої повномасштабної агресії Росії.

“Неможливо поводити себе так, наче той сценарій агресії є невідворотнім. Іншими словами, не можна створювати таке пророцтво або прогноз, який має обов’язково виконуватися. Наразі у дипломатичних зусиль є всі шанси, і ми маємо працювати саме у цьому напрямку”, — відповів він.

Доповнення

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що запровадження санкцій проти Росії вже після її можливого вторгнення не принесе користі Україні.

Українські Національні Новини

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