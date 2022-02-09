Кулеба видит возможность урегулировать имеющийся "кризис" с РФ дипломатически

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. На сегодня есть шансы урегулировать кризис, созданный Россией путем военного наращивания на украинских границах, благодаря дипломатии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Альбаресом, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Я хочу подтвердить, что действительно сейчас есть шансы на урегулирование ситуации, кризиса дипломатическим путем. И те санкции, которые были разработаны Европейским союзом — это тоже часть дипломатического пути. Эти санкции разработаны таким образом, чтобы они были применены в случае новой волны вооруженной агрессии России против Украины. Но позиция Украины состоит в том, что за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и Минских договоренностей, и за это ее тоже надо наказывать санкциями”, — сказал глава МИД.

Детали

Так, в частности, по мнению министра, массовая паспортизация граждан Украины, которые проживают на территории ОРДЛО, является четким, грубым нарушением логики Минских договоренностей. Поэтому, хотя бы за это “определенные санкции можно было бы применить и раньше, и прямо сейчас, для того, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и готовность к решительным действиям”.

"Но это никоим образом не ослабляет значение того факта, что этот санкционный пакет разработан и работает уже как инструмент сдерживания дальнейших агрессивных действий России”, — заметил дипломат.

Также на мероприятии у испанского министра поинтересовались, рассматривает ли ЕС варианты ввести санкции против РФ до возможной полномасштабной агрессии России.

"Невозможно вести себя так, словно тот сценарий агрессии является неотвратимым. Другими словами, нельзя создавать такое пророчество или прогноз, который должен обязательно исполняться. Сейчас у дипломатических усилий есть все шансы, и мы должны работать именно в этом направлении”, — ответил он.

Дополнение

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что введение санкций против России уже после ее возможного вторжения не принесет пользы Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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