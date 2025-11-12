Крик ефективніше відлякує чайок від їжі, ніж спокійна розмова – дослідження

Британські вчені з’ясували, як захистити свою їжу від нахабних чайок на узбережжі: замість спокійної розмови достатньо голосно крикнути – це змушує птахів швидко відлетіти. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Вчені вважають, що знайшли спосіб вирішити вікову проблему для тих, хто живе чи відпочиває в британських прибережних містечках — як захистити їжу від чайок. Відповідь, за словами експертів з Університету Ексетера, проста: кричати.

Вони дійшли цього висновку, протестувавши 61 чайку в дев’яти прибережних містечках Корнуоллу, досліджуючи способи відлякати птахів від коробки з картоплею фрі на землі. Для цього відтворювали запис чоловічого голосу, який кричав: "Ні, не підходь, це моя їжа".

Також відтворювали той самий голос, що говорив ці слова спокійно, та нейтральне пташине щебетання солов’я. Всі три записи звучали на однаковій гучності.

Експеримент показав, що половина чайок, яких піддавали впливу крику, злетіли протягом хвилини. Лише 15% тих, хто почув спокійну мову, злетіли; решта пішли від їжі, відчуваючи небезпеку. Навпаки, 70% чайок, які слухали спів солов’я, залишалися біля їжі протягом усього експерименту.

Уряд Британії представив план поступової відмови від експериментів на тваринах

Д-р Нелтє Боогерт з Центру екології та охорони природи на кампусі Пенрін Університету Ексетера зазначила: "Чайки частіше злітали на крик і частіше відходили, коли просто чули розмову. Тож, якщо намагаєтесь відлякати чайку, яка намагається вкрасти вашу їжу, розмова може зупинити її, але крик ефективніший".

Для експерименту п’ять чоловіків-добровольців записали одну й ту ж фразу спокійним голосом, а потім криком, при цьому гучність була однаковою, що дозволяє припустити, що чайки розрізняють акустичні особливості людського голосу.

Д-р Боогерт додала: "Зазвичай, коли хтось кричить, це лякає через гучний звук, але тут усі звуки мали однакову гучність, і різниця була лише в тому, як сказані слова. Схоже, що чайки звертають увагу на те, як ми говоримо, і раніше такого не спостерігалося у жодного дикого виду, лише у домашніх тварин, вирощених поруч із людьми протягом поколінь, таких як собаки, свині та коні".

Експеримент показав, що для відлякування чайок фізичне насильство не потрібне.

В Австралії виявили новий вид бджіл з крихітними "ріжками": назвали "Люцифер"