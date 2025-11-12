Крик эффективнее отпугивает чаек от еды, чем спокойный разговор – исследование

$42.010.06
48.610.07
12:42 • 1896 просмотра
"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов
12:03 • 7250 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
08:32 • 15804 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 28332 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 54879 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 76817 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 117371 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 55817 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 83753 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 68545 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 38697 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 36376 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 34203 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 16150 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 14519 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 14641 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 12985 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 34325 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 117371 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 77343 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 11271 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 36478 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 38795 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 28017 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 42545 просмотра
Financial Times

Крик эффективнее отпугивает чаек от еды, чем спокойный разговор – исследование

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Британские ученые выяснили, что крик эффективнее отпугивает чаек от еды, чем спокойный разговор. Эксперимент показал, что половина чаек взлетала на крик в течение минуты, тогда как лишь 15% реагировали на спокойную речь.

Крик эффективнее отпугивает чаек от еды, чем спокойный разговор – исследование

Британские ученые выяснили, как защитить свою еду от наглых чаек на побережье: вместо спокойного разговора достаточно громко крикнуть – это заставляет птиц быстро улететь. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Ученые считают, что нашли способ решить вековую проблему для тех, кто живет или отдыхает в британских прибрежных городках — как защитить еду от чаек. Ответ, по словам экспертов из Университета Эксетера, прост: кричать.

Они пришли к этому выводу, протестировав 61 чайку в девяти прибрежных городках Корнуолла, исследуя способы отпугнуть птиц от коробки с картофелем фри на земле. Для этого воспроизводили запись мужского голоса, который кричал: "Нет, не подходи, это моя еда".

Также воспроизводили тот же голос, говоривший эти слова спокойно, и нейтральное птичье щебетание соловья. Все три записи звучали на одинаковой громкости.

Эксперимент показал, что половина чаек, подвергавшихся воздействию крика, взлетели в течение минуты. Лишь 15% тех, кто услышал спокойную речь, взлетели; остальные ушли от еды, чувствуя опасность. Напротив, 70% чаек, слушавших пение соловья, оставались возле еды на протяжении всего эксперимента.

Правительство Британии представило план постепенного отказа от экспериментов на животных11.11.25, 18:01 • 2960 просмотров

Д-р Нелтье Боогерт из Центра экологии и охраны природы на кампусе Пенрин Университета Эксетера отметила: "Чайки чаще взлетали на крик и чаще отходили, когда просто слышали разговор. Так что, если пытаетесь отпугнуть чайку, которая пытается украсть вашу еду, разговор может остановить ее, но крик эффективнее".

Для эксперимента пять мужчин-добровольцев записали одну и ту же фразу спокойным голосом, а затем криком, при этом громкость была одинаковой, что позволяет предположить, что чайки различают акустические особенности человеческого голоса.

Д-р Боогерт добавила: "Обычно, когда кто-то кричит, это пугает из-за громкого звука, но здесь все звуки имели одинаковую громкость, и разница была лишь в том, как сказаны слова. Похоже, что чайки обращают внимание на то, как мы говорим, и раньше такого не наблюдалось ни у одного дикого вида, только у домашних животных, выращенных рядом с людьми на протяжении поколений, таких как собаки, свиньи и лошади".

Эксперимент показал, что для отпугивания чаек физическое насилие не требуется.

В Австралии обнаружили новый вид пчел с крошечными "рожками": назвали "Люцифер"11.11.25, 12:55 • 2570 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Животные