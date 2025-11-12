Крик эффективнее отпугивает чаек от еды, чем спокойный разговор – исследование

Британские ученые выяснили, как защитить свою еду от наглых чаек на побережье: вместо спокойного разговора достаточно громко крикнуть – это заставляет птиц быстро улететь. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Ученые считают, что нашли способ решить вековую проблему для тех, кто живет или отдыхает в британских прибрежных городках — как защитить еду от чаек. Ответ, по словам экспертов из Университета Эксетера, прост: кричать.

Они пришли к этому выводу, протестировав 61 чайку в девяти прибрежных городках Корнуолла, исследуя способы отпугнуть птиц от коробки с картофелем фри на земле. Для этого воспроизводили запись мужского голоса, который кричал: "Нет, не подходи, это моя еда".

Также воспроизводили тот же голос, говоривший эти слова спокойно, и нейтральное птичье щебетание соловья. Все три записи звучали на одинаковой громкости.

Эксперимент показал, что половина чаек, подвергавшихся воздействию крика, взлетели в течение минуты. Лишь 15% тех, кто услышал спокойную речь, взлетели; остальные ушли от еды, чувствуя опасность. Напротив, 70% чаек, слушавших пение соловья, оставались возле еды на протяжении всего эксперимента.

Д-р Нелтье Боогерт из Центра экологии и охраны природы на кампусе Пенрин Университета Эксетера отметила: "Чайки чаще взлетали на крик и чаще отходили, когда просто слышали разговор. Так что, если пытаетесь отпугнуть чайку, которая пытается украсть вашу еду, разговор может остановить ее, но крик эффективнее".

Для эксперимента пять мужчин-добровольцев записали одну и ту же фразу спокойным голосом, а затем криком, при этом громкость была одинаковой, что позволяет предположить, что чайки различают акустические особенности человеческого голоса.

Д-р Боогерт добавила: "Обычно, когда кто-то кричит, это пугает из-за громкого звука, но здесь все звуки имели одинаковую громкость, и разница была лишь в том, как сказаны слова. Похоже, что чайки обращают внимание на то, как мы говорим, и раньше такого не наблюдалось ни у одного дикого вида, только у домашних животных, выращенных рядом с людьми на протяжении поколений, таких как собаки, свиньи и лошади".

Эксперимент показал, что для отпугивания чаек физическое насилие не требуется.

