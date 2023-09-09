Кривий Ріг: внаслідок російської атаки у місті частково припинили газопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, який стався 8 вересня, частина міста залишилася без газу. Енергетики перевіряють стан газового обладнання в пошкоджених будинках, тому газопостачання було перекрито, повідомляє Міністерство енергетики України, передає УНН.
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“... у Кривому Розі після ракетної атаки частково припинено газопостачання”, - йдеться у повідомленні.
Також відомо, що у Кривому Розі ракетний удар пошкодив понад 10 будинків. Енергетики перекрили газопостачання до цих будинків, щоб перевірити стан газового обладнання. За добу газ повернули 60 абонентам, а решту планують підключити сьогодні.
Нагадаємо
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці, 8 вересня, повідомив, що у Кривому Розі ворожа ракета вгатила в адмінбудівлю.
Раніше повідомлялось, що кількість травмованих внаслідок атаки армії рф по Кривому Рогу становить 74 особи, ще одна людина загинула. Внаслідок ворожого удару пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Також пошкоджені більш ніж чотири десятки авто.