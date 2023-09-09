Удар рф по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 74

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"Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного удару збільшилася до 74 осіб, у лікарнях міста перебуває 34, троє з них у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

За попередніми даними, російські війська здійснили атаку по Кривому Рогу уранці, 8 вересня, крилатою ракетою "Іскандер-К".

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці, 8 вересня, повідомив, що у Кривому Розі ворожа ракета вгатила в адмінбудівлю.

Раніше повідомлялось, що кількість травмованих внаслідок атаки армії рф по Кривому Рогу становить 73 особи, ще одна людина загинула. Внаслідок ворожого удару пошкоджені 14 адміністративних будівель, культова споруда, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Також пошкоджені більш ніж чотири десятки авто.