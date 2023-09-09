Удар рф по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 74
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Количество пострадавших в результате атаки рф по Кривому Рогу возросло до 74. Об этом сообщает глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, передает УНН.
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"Количество пострадавших в результате вчерашнего ракетного удара увеличилось до 74 человек, в больницах города находится 34, трое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, российские войска совершили атаку по Кривому Рогу утром, 8 сентября, крылатой ракетой "Искандер-К".
Напомним
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак утром, 8 сентября, сообщил, что в Кривом Роге вражеская ракета вонзилась в админздание.
Ранее сообщалось, что количество травмированных в результате атаки армии рф по Кривому Рогу составляет 73 человека, еще один человек погиб. Вследствие вражеского удара повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Также повреждены более четырех десятков автомобилей.