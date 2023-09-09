Удар рф по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 74

Цитата

"Количество пострадавших в результате вчерашнего ракетного удара увеличилось до 74 человек, в больницах города находится 34, трое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Дополнение

По предварительным данным, российские войска совершили атаку по Кривому Рогу утром, 8 сентября, крылатой ракетой "Искандер-К".

Напомним

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак утром, 8 сентября, сообщил, что в Кривом Роге вражеская ракета вонзилась в админздание.

Ранее сообщалось, что количество травмированных в результате атаки армии рф по Кривому Рогу составляет 73 человека, еще один человек погиб. Вследствие вражеского удара повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Также повреждены более четырех десятков автомобилей.