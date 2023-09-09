Кривой Рог: в результате российской атаки в городе частично прекратили газоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В результате ракетного удара по Кривому Рогу, который произошел 8 сентября, часть города осталась без газа. Энергетики проверяют состояние газового оборудования в поврежденных домах, поэтому газоснабжение было перекрыто, сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.
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“... в Кривом Роге после ракетной атаки частично прекращено газоснабжение”, - говорится в сообщении.
Также известно, что в Кривом Роге ракетный удар повредил более 10 домов. Энергетики перекрыли газоснабжение к этим домам, чтобы проверить состояние газового оборудования. За сутки газ вернули 60 абонентам, а остальные планируют подключить сегодня.
Напомним
Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак утром, 8 сентября, сообщил, что в Кривом Роге вражеская ракета попала в админздание.
Ранее сообщалось, что количество травмированных в результате атаки армии рф по Кривому Рогу составляет 74 человека, еще один человек погиб. Вследствие вражеского удара повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Также повреждены более четырех десятков автомобилей.