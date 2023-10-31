Кримський міст не витримує навантажень: Гуменюк розповіла про проблеми росіян з логістикою
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. росіяни не можуть використовувати Кримський міст як постійно функціонуючий логістичний маршрут, тому що він не витримує навантажень. Тому логістика у ворога "кульгає". Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.
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"Вона (логістика – ред.) продовжує ускладнюватися й уповільнюватися. Ви бачите неодноразові повідомлення про те, що основна артерія мостова постійно "на передиху", і вони не можуть використовувати Керченський міст як постійно функціонуючий логістичний маршрут, тому що він не витримує навантажень", - розповіла Гуменюк.
Вона зазначила, що залізнична колія, яка нібито не пошкоджена, не може витримувати напружений графік.
"Навіть залізнична колія, яка нібито не пошкоджена, але такий напружений графік вона витримувати не може. Саме тому цей міст вже не є основним логістичним маршрутом, їм доводиться розмірковувати та прокладати альтернативні шляхи, але вони довші, проблемні й частково вони також під нашим вогневим контролем. Тому логістика у ворога кульгає", - сказала Гуменюк.
Доповнення
Раніше у звіті розвідки Міноборони Британії повідомляли, що дві успішні атаки СБУ на Кримський міст в жовтні 2022 року та липні 2023 року продемонстрували, що росія не здатна захистити цей логістичний об’єкт.