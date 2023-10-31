Крымский мост не выдерживает нагрузок: Гуменюк рассказала о проблемах россиян с логистикой
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. россияне не могут использовать Крымский мост которые постоянно функционирующий логистический маршрут, потому что он не выдерживает нагрузок. Поэтому логистика у врага "хромает". Об этом сообщила годовщина Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент УНН.
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"Она (логистика – ред.) продолжает усложняться и замедляться. Вы видите неоднократные сообщения о том, что основная артерия мостовая постоянно "на передышке", и они не могут использовать Керченский мост как постоянно функционирующий логистический маршрут, потому что он не выдерживает нагрузок", - рассказала Гуменюк.
Она отметила, что железнодорожный путь, который якобы не поврежден, не может выдерживать напряженный график.
"Даже железнодорожная колея, которая якобы не повреждена, но такой напряженный график она выдерживать не может. Именно поэтому этот мост уже не является основным логистическим маршрутом, им приходится размышлять и прокладывать альтернативные пути, но они более длинные, проблемные и частично они также под нашим огневым контролем. Поэтому логистика у врага хромает", - сказала Гуменюк.
Дополнение
Ранее в отчете разведки Минобороны Британии сообщали, что две успешные атаки СБУ на Крымский мост в октябре 2022 года и июле 2023 года продемонстрировали, что россия не способна защитить этот логистический объект.