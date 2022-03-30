Кремль не бачить прориву в перемовинах між росією та Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Кремлі не бачать прориву в перемовинах між росією та Україною щодо припинення війни на нашій території. Про це заявив прес секретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, пише УНН з посиланням на ВВС News Україна.
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"Позитивним є те, що українська сторона принаймні почала конкретно формулювати й викладати на папері те, що вона пропонує. Досі нам не вдавалося цього досягти … В іншому - поки що ми не можемо констатувати чогось дуже багатообіцяльного, якихось проривів", – заявив представник Кремля.
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Учора, після перемовин української та російської делегації у Стамбулі, заступник міністра оборони рф Олександр Фомін повідомив, що країна-агресор кардинально скоротить бойові дії на київському та чернігівському напрямках.
Однак згодом, глава російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що деескалація на київському і чернігівському напрямку не означає припинення вогню.
Зменшення обстрілів Чернігова та Києва не відбулось, однак американська розвідка, а також журналіст Bellingcat Христо Грозєв підтвердили, що росія почала виводити свої війська з регіонів.
У свою чергу, у Міністерстві оборони США заявили, що нинішнє нібито відведення частини російських військ з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдання нового удару.