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Кремль не бачить прориву в перемовинах між росією та Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Кремлі не бачать прориву в перемовинах між росією та Україною щодо припинення війни на нашій території. Про це заявив прес секретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, пише УНН з посиланням на ВВС News Україна.

Кремль не бачить прориву в перемовинах між росією та Україною

Цитата

"Позитивним є те, що українська сторона принаймні почала конкретно формулювати й викладати на папері те, що вона пропонує. Досі нам не вдавалося цього досягти … В іншому - поки що ми не можемо констатувати чогось дуже багатообіцяльного, якихось проривів", – заявив представник Кремля.

Додамо

Учора, після перемовин української та російської делегації у Стамбулі, заступник міністра оборони рф Олександр Фомін повідомив, що країна-агресор кардинально скоротить бойові дії на київському та чернігівському напрямках.

Однак згодом, глава російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що деескалація на київському і чернігівському напрямку не означає припинення вогню.

Зменшення обстрілів Чернігова та Києва не відбулось, однак американська розвідка, а також журналіст Bellingcat Христо Грозєв підтвердили, що росія почала виводити свої війська з регіонів.

У свою чергу, у Міністерстві оборони США заявили, що нинішнє нібито відведення частини російських військ з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдання нового удару.

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