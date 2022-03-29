В росії заявили, що деескалація на Київському та Чернігівському напрямках не означає припинення вогню

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“Ми сформулювали теж зі свого боку два великих кроки у відповідь. Перший стосується поступової військової деескалації на двох напрямках: на Київському та Чернігівському. Це не припинення вогню, але це наше прагнення поступово прийти до деескалації конфлікту хоча б на цих напрямках", — заявив Мединський.

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У міністерстві оборони російської федерації заявили про те, що країна-агресор кардинально скоротить бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках.

Тим часом, американська розвідка зафіксувала відведення частини російських військ від Києва.