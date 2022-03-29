CNN: Американская разведка зафиксировала отвод части российских войск от Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Американская разведка зафиксировала отвод части российских войск от Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По информации телеканала, российские тактические группы уже покинули некоторые прилегающие к Киеву районы. В разведке это назвали "серьезным стратегическим сдвигом".
Собеседники телеканала считают, что россия может прикрыть отступление воздушными и артиллерийскими бомбардировками столицы.
В то же время официальные американские лица предупреждают, что российские войска могут снова развернуться, если позволят боевые условия.
Добавим
В Министерстве обороны Российской Федерации заявили о том, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.