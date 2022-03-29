CNN: Американская разведка зафиксировала отвод части российских войск от Киева

Детали

По информации телеканала, российские тактические группы уже покинули некоторые прилегающие к Киеву районы. В разведке это назвали "серьезным стратегическим сдвигом".

Собеседники телеканала считают, что россия может прикрыть отступление воздушными и артиллерийскими бомбардировками столицы.

В то же время официальные американские лица предупреждают, что российские войска могут снова развернуться, если позволят боевые условия.

Добавим

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили о том, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.