CNN: Американська розвідка зафіксувала відведення частини російських військ від Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Американська розвідка зафіксувала відведення частини російських військ від Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
За інформацією телеканала, російські тактичні групи вже покинули деякі прилеглі до Києва райони. У розвідці це назвали "серйозним стратегічним зрушенням".
Співрозмовники телеканала вважають, що росія може прикрити відступ повітряними та артилерійськими бомбардуваннями столиці.
Водночас офіційні американські особи попереджають, що російські війська можуть знову розвернутися, якщо дозволять бойові умови.
Додамо
У Міністерстві оборони російської федерації заявили про те, що країна-агресор кардинально скоротить бойові дії на київському та чернігівському напрямках.