В россии заявили, что деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращение огня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что деэскалация на Киевском и Черниговском направлении не означает прекращение огня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ.
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“Мы сформулировали тоже со своей стороны два больших ответных шага. Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях: на Киевском и Черниговском. Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях”, — заявил Мединский.
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В министерстве обороны российской федерации заявили о том, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.
Тем временем, американская разведка зафиксировала отвод части российских войск от Киева.