У Міноборони росії заявили, що скоротять бойові дії на київському та чернігівському напрямках

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"З урахуванням обговорених під час сьогоднішньої зустрічі принципів Міністерством оборони рф з метою підвищення взаємної довіри і створення необхідних умов для подальшого ведення переговорів і досягнення кінцевої мети узгодження підписання вищевказаного договору прийнято рішення кардинально, в рази, скоротити військову активність на київському і чернігівському напрямку", — повідомив Фомін журналістам.

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Він заявив, що це рішення пов'язане з тим, що переговори з підготовки договору про нейтралітет і без'ядерний статус України, а також про надання Україні гарантій безпеки переходять у практичну площину.

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У Стамбулі завершився перший день переговорів між Україною і рф.

Голова делегації, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна бачить серед гарантів безпеки держави-члени Ради Безпеки ООН і низку інших країн.

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