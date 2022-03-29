Генштаб ВСУ: отдельные подразделения армии рф покинули территории Киевской и Черниговской областей

Детали

Длятся 34 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Цели наступательной операции противник не достиг. Зафиксирован вывод отдельных подразделений Вооруженных сил российской федерации с территории Киевской и Черниговской областей. В то же время есть высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Также есть проблема усиления и проведения ротации имеющейся группировки противника. Только в тихоокеанском флоте вооруженных сил российской федерации, подразделения комплектования, по причине отказа личного состава принимать участие в так называемой “специальной операции”, не могут укомплектовать даже одну батальйонно-тактическую группу.

На Волынском направлении группировка Вооруженных сил республики беларусь обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия.

На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным их выводом на территорию беларуси.

На Северщине оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не проводил.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, сухая Камянка, Тихоцкое.

Враг нарастил имеющееся группировки введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курила. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих.

На Донецком направлении противник нарастил огневой влияние и активизировал штурмовые действия на большинстве направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрирует на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Успеха враг не имеет.

В городе Бердянск российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.

На Южнобугском направлении враг, под прикрытием огня артиллерии, восстановливает боеспособность, пополняет запасы боеприпасов и топлива.

Напомним

Общие боевые потери рф вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют примерно 17 200 человек.