Генштаб ВСУ: отдельные подразделения армии рф покинули территории Киевской и Черниговской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Российским оккупантам не удалось провести наступательную операцию, отдельные подразделения ВС рф покинули территории Киевской и Черниговской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Длятся 34 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Цели наступательной операции противник не достиг. Зафиксирован вывод отдельных подразделений Вооруженных сил российской федерации с территории Киевской и Черниговской областей. В то же время есть высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
Также есть проблема усиления и проведения ротации имеющейся группировки противника. Только в тихоокеанском флоте вооруженных сил российской федерации, подразделения комплектования, по причине отказа личного состава принимать участие в так называемой “специальной операции”, не могут укомплектовать даже одну батальйонно-тактическую группу.
На Волынском направлении группировка Вооруженных сил республики беларусь обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия.
На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным их выводом на территорию беларуси.
На Северщине оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не проводил.
На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, сухая Камянка, Тихоцкое.
Враг нарастил имеющееся группировки введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курила. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих.
На Донецком направлении противник нарастил огневой влияние и активизировал штурмовые действия на большинстве направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрирует на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Успеха враг не имеет.
В городе Бердянск российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.
На Южнобугском направлении враг, под прикрытием огня артиллерии, восстановливает боеспособность, пополняет запасы боеприпасов и топлива.
Напомним
Общие боевые потери рф вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют примерно 17 200 человек.