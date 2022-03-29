Вторгнення рф в Україну: окупанти втратили приблизно 17 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять приблизно 17 200 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, інформує УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 29.03 орієнтовно такі:
особового складу — приблизно 17 200 осіб,
танків — 597 од.,
бойових броньованих машин — 1710 од.,
артилерійських систем — 303 од.,
РСЗВ — 96 од.,
засоби ППО — 54 од.,
літаків — 127 од.,
гелікоптерів — 129 од.,
автомобільної техніки — 1178 од.,
кораблі/катери — 7 од.,
цистерн з ПММ — 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 71,
спеціальна техніка — 21,
пускові установки ОТРК/ТРК — 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" — написали у штабі.
Нагадаємо
Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбові удари, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Ворог зосереджується на сховищах пального, щоб ускладнити логістичне забезпечення та створити гуманітарну кризу.