Вторгнення рф в Україну: окупанти втратили приблизно 17 200 осіб

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 по 29.03 орієнтовно такі:

особового складу — приблизно 17 200 осіб,

танків — 597 од.,

бойових броньованих машин — 1710 од.,

артилерійських систем — 303 од.,

РСЗВ — 96 од.,

засоби ППО — 54 од.,

літаків — 127 од.,

гелікоптерів — 129 од.,

автомобільної техніки — 1178 од.,

кораблі/катери — 7 од.,

цистерн з ПММ — 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 71,

спеціальна техніка — 21,

пускові установки ОТРК/ТРК — 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Бий окупанта! Разом переможемо!" — написали у штабі.

Нагадаємо

Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбові удари, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали українських міст. Ворог зосереджується на сховищах пального, щоб ускладнити логістичне забезпечення та створити гуманітарну кризу.