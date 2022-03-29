Вторжение рф в Украину: оккупанты потеряли примерно 17 200 человек

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 29.03 ориентировочно такие:

личного состава — примерно 17 200 человек,

танков — 597 ед.,

боевых бронированных машин — 1710 ед.,

артиллерийских систем — 303 ед.,

РСЗО — 96 ед.,

средства ПВО — 54 ед.,

самолетов — 127 ед.,

вертолетов — 129 ед.,

автомобильной техники — 1178 ед.,

корабли/катера — 7 ед.,

цистерн с ГСМ — 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 71,

специальная техника — 21,

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Бей оккупанта! Вместе победим!" — написали в штабе.

Напомним

Оккупанты продолжают наносить ракетно—бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Враг концентрируется на хранилищах горючего, чтобы усложнить логистическое обеспечение и создать гуманитарный кризис.