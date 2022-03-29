В Минобороны рф заявили, что сократят боевые действия на киевском и черниговском направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Министерстве обороны российской федерации заявили о том, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом по итогам переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле заявил заместитель главы Минобороны рф, передает УНН.
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"С учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов Министерством обороны рф в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", — сообщил Фомин журналистам.
Детали
Он заявил, что это решение связано с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость.
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В Стамбуле завершился первый день переговоров между Украиной и рф.
Глава делегации, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что Украина видит среди гарантов безопасности государства-члены Совета Безопасности ООН и ряд других стран.
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