Переміщення російських військ під Києвом, ймовірно, зміна позицій, а не відведення - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Міністерстві оборони США заявили, що нинішнє нібито відведення частини російських військ з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдання нового удару. Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, передає УНН з посиланням на CNN.
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"Ми вважаємо, що це перегрупування, а не справжнє відведення, і що ми все ще повинні бути готовими спостерігати за великим наступом на інші райони України. Це не означає, що загроза для Києва зникла", - заявив Кірбі.
Деталі
Також він наголосив, що не треба себе обманювати нещодавньою заявою кремля про те, що москва раптом просто так вирішила зменшити контингент під Києвом, "чи будь-яким іншим повідомленням про виведення військ".
Кількість російських сил, які відходять від Києва, "ніскільки не наближається до тієї більшості, яку вони виставили проти Києва".
Кірбі наголосив, що росія продовжує бомбити міста "навіть сьогодні".
При цьому Пентагону досить важко назвати остаточний пункт призначення перегрупованих російських військ, вони зміщуються "трохи на північ".
"Ми вважаємо, що це, найімовірніше, перебазування для застосування (військ – ред.) в інших місцях в Україні. Де саме – ми не знаємо", - додав Кірбі.
Контекст
Раніше у Міністерстві оборони російської федерації заявили про те, що країна-агресор кардинально скоротить бойові дії на київському та чернігівському напрямках.