Перемещение российских войск под Киевом, вероятно, смена позиций, а не отвод - Пентагон
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Министерстве обороны США заявили, что нынешний якобы отвод части российских войск с киевского и черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, передает УНН со ссылкой на CNN.
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"Мы считаем, что это перегруппировка, а не настоящий отвод, и что мы все еще должны быть готовы наблюдать за большим наступлением на другие районы Украины. Это не значит, что угроза для Киева исчезла", - заявил Кирби.
Детали
Также он подчеркнул, что не надо себя обманывать недавним заявлением кремля о том, что москва вдруг просто так решила уменьшить контингент под Киевом "или любым другим сообщением о выводе войск".
Количество русских сил, отходящих от Киева "нисколько не приближается к тому большинству, которое они выставили против Киева".
Кирби подчеркнул, что россия продолжает бомбить города "даже сегодня".
При этом Пентагону довольно трудно назвать окончательный пункт назначения перегруппированных русских войск, они смещаются "немного на север".
"Мы считаем, что это, вероятнее всего, перебазирование для применения (войск-ред.) в других местах в Украине. Где именно-мы не знаем", - добавил Кирби.
Контекст
Ранее в Министерстве обороны российской федерации заявили о том, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.