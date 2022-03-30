Кремль не видит прорыва в переговорах между россией и Украиной

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"Положительным является то, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и излагать на бумаге то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого достичь ... В остальном - пока мы не можем констатировать чего - то очень многообещающего, каких-то прорывов", - заявил представитель Кремля.

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Вчера, после переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле, заместитель министра обороны рф Александр Фомин сообщил, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Однако впоследствии, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что деэскалация на киевском и черниговском направлении не означает прекращения огня.

Уменьшение обстрелов Чернигова и Киева не произошло, однако американская разведка, а также журналист Bellingcat Христо Грозев подтвердили, что Россия начала выводить свои войска из регионов.

В свою очередь, в Министерстве обороны США заявили, что нынешний якобы отвод части российских войск с киевского и черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.