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Кремль не видит прорыва в переговорах между россией и Украиной

Киев • УНН

 • 104501 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Кремле не видят прорыва в переговорах между россией и Украиной по прекращению войны на нашей территории. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, пишет УНН со ссылкой на ВВС News Украина.

Кремль не видит прорыва в переговорах между россией и Украиной

Цитата

"Положительным является то, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и излагать на бумаге то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого достичь ... В остальном - пока мы не можем констатировать чего - то очень многообещающего, каких-то прорывов", - заявил представитель Кремля.

Добавим

Вчера, после переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле, заместитель министра обороны рф Александр Фомин сообщил, что страна-агрессор кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Однако впоследствии, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что деэскалация на киевском и черниговском направлении не означает прекращения огня.

Уменьшение обстрелов Чернигова и Киева не произошло, однако американская разведка, а также журналист Bellingcat Христо Грозев подтвердили, что Россия начала выводить свои войска из регионов.

В свою очередь, в Министерстве обороны США заявили, что нынешний якобы отвод части российских войск с киевского и черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

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