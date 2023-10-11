Кремінь закликає телеканали припинити практику українсько-російської двомовності в ефірах

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Зокрема Кремінь звернувся до телеканалів «Рада», «24 канал», «5 канал», «Прямий», «Еспресо», «Ми – Україна», Національної суспільної телерадіокомпанії України, медіагруп «1+1 Media» «Starlight Media», «Inter Mеdia Group».

Йдеться про застосування виключно української мови або здійснення дублювання, озвучення або переклад українською мовою із застосуванням синхронного або послідовного перекладу виступів та реплік учасників програм, які використовують російську мову.

Цитата

"Зараз чинне законодавство України дозволяє використання недержавної мови в прямому телеефірі україномовних програм. Але враховуючи збройну агресію російської федерації проти України, історичне рішення Конституційного Суду, а також важливість реалізації прав громадян України на отримання інформації державною мовою пропоную телеканалам, не чекаючи липня 2024 року, використовувати виключно українську мову у своїх ефірах", - зазначив він.

Кремінь також нагадав, що з 1 січня 2024 року згідно зі статтею 40 та пунктом 4 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про медіа», телеканали, які мають ліцензію на загальнодержавне мовлення, повинні транслювати програми державною мовою, включаючи фільми, не менше 90% загального часу ефіру між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00 год.

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