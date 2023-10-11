Кремень призывает телеканалы прекратить практику украинско-русского двуязычия в эфирах.
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к национальным телеканалам прекратить практику двуязычия в эфире и не ждать пока норма закона вступит в силу. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.
Детали
В частности Креминь обратился к телеканалам "Рада", "24 канал", "5 канал", "Прямой", "Эспрессо", "Мы - Украина", Национальной общественной телерадиокомпании Украины, медиагруппы "1+1 Media" "Starlight Media", "Inter Меԁіа Group".
Речь идет о применении исключительно украинского языка или осуществления дублирования, озвучивания или перевода на украинский язык с применением синхронного или последовательного перевода выступлений и реплик участников программ, которые используют русский язык.
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"Сейчас действующее законодательство Украины позволяет использование негосударственного языка в прямом телеэфире украиноязычных программ. Но учитывая вооруженную агрессию российской федерации против Украины, историческое решение Конституционного Суда, а также важность реализации прав граждан Украины на получение информации на государственном языке предлагаю телеканалам, не дожидаясь июля 2024 года, использовать исключительно украинский язык в своих эфирах", - отметил он.
Кремень также напомнил, что с 1 января 2024 года согласно статье 40 и пункту 4 раздела Х Заключительных и переходных положений Закона Украины "О медиа", телеканалы, которые имеют лицензию на общегосударственное вещание, должны транслировать программы на государственном языке, включая фильмы, не менее 90% общего времени эфира между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00.
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