Країни ЄС та світу роблять ставку на атомну енергетику – науковець

“Безперечно, що атомну енергетику потрібно розвивати. Що у світі зараз відбувається з атомною енергетикою? Тринадцять країн із тридцяти, які мають АЕС не виробляють ні граму урану, а споживають 43% всього урану, що виробляється. На деяких із цих країн повпливала аварія на АЕС "Фукусіма“. Поки рішення про закриття АЕС прийнято лише у Німеччині. Сумніви про доцільність розвитку АЕС висловили Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція.

Проте основні виробники атомної ядерної енергетики (Франція, Англія, Швеція, Іспанія) не змінюють своїх планів. Стабільність розвитку АЕС декларують США, Канада, Франція та Іспанія. Найбільш активно ядерну енергетику розвивають Китай, Індія, Росія та Україна. Заявляли про плани розвитку ядерної енергетики Індонезія, Туреччина, Кенія, Судак та Казахстан”, — розповів А.Бакарджиєв.

Також науковець зауважив, що найбільш амбітні плани щодо розвитку урановидобутку в Китаю. Там до 2020 планують ввести в експлуатацію 110 ядерних блоків.

“До 2020 року КНР виділила на будівництво АЄС 78 млрд дол. І в їхніх планах до цього року отримати 88 ГВт атомної енергії. Вони збираються вводити у експлуатацію 6–8 ядерних реакторів щорічно. І починаючи з 2016 року до 2020 в Китаї, за їх планом, має бути введено в експлуатацію 110 ядерних блоків. На другому місці по введенню атомних реакторів знаходиться Індія” — сказав А.Бакарджиєв.

Окрім того, він наголосив на тому, що у зв’язку з тим, що країни світу розбудовують свої атомні потужності, Україні необхідно розвивати свої власні потужності.

“Тому надіятися на когось у забезпеченні ураном та паливо для наших АЕС в перспективі досить проблемно. Україні потрібно розвивати свої потужності. От ми знаємо, що у Європі з’явилися скептики, які заявляють про закриття атомних електростанцій. Ну, поки що закривається дуже мало. Німеччина, яка говорить, що буде закривати, але поки не поспішає це робити. Франція ж активно розвиває свою атомну енергетику”, — додав А.Бакарджиєв.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, щорічні потреби уранового концентрату українських АЕС становлять 2400 тонн.

При цьому, Україна має багаті поклади уранової руди, а тому у разі їх вивчення та розробки, ми можемо самостійно забезпечувати власну потребу в цій сировині щонайменше 70 років.

Міністр енергетики і вугільної промисловості І.Насалик нещодавно заявив, що Україна забезпечуватиме себе урановим концентратом і будуватиме завод. Такі плани передбачені Концепцією розвитку атомного комплексу України до 2020 року.

Однак,наразі, за підсумками 10 місяців 2016 року, Східний ГЗК значно скоротив виробництво уранового концентрату.

Тому, експерти наголошують на необхідності залучення приватних інвесторів до урановидобутку в Україні, що дозволить реально наростити об’єми.

Так, за словами А.Калашник, розвідку уранових родовищ мають здійснювати вітчизняні інвестори з реєстрацією в Україні.