Страны ЕС и мира делают ставку на атомную энергетику - ученый

"Безусловно, что атомную энергетику нужно развивать. Что в мире сейчас происходит с атомной энергетикой? Тринадцать стран из тридцати, которые имеют АЭС не производят ни грамма урана, а потребляют 43% всего урана, что производится. На некоторых из этих стран повлияла авария на АЭС "Фукусима". Пока решение о закрытии АЭС принято только в Германии. Сомнения в целесообразности развития АЭС выразили Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция.

Однако основные производители атомной ядерной энергетики (Франция, Англия, Швеция, Испания) не меняют своих планов. Стабильность развития АЭС декларируют США, Канада, Франция и Испания. Наиболее активно ядерную энергетику развивают Китай, Индия, Россия и Украина. Заявляли о планах развития ядерной энергетики Индонезия, Турция, Кения, Судак и Казахстан", - рассказал А.Бакарджиев.

Также ученый отметил, что самые амбициозные планы по развитию уранодобычи имеет Китай. Там до 2020 планируют ввести в эксплуатацию 110 ядерных блоков.

"До 2020 года КНР выделила на строительство АЭС 78 млрд долл. И в их планах до этого года получить 88 ГВт атомной энергии. Они собираются вводить в эксплуатацию 6-8 ядерных реакторов ежегодно. И начиная с 2016 года и до 2020 года, по их плану, должно быть введено в эксплуатацию 110 ядерных блоков. На втором месте по вводу атомных реакторов находится Индия", - сказал А.Бакарджиев.

Кроме того, он отметил, что в связи с тем, что страны мира развивают свои атомные мощности, Украине необходимо развивать свои собственные мощности.

"Поэтому надеяться на кого-то в обеспечении ураном и топливом наших АЭС в перспективе достаточно затруднительно. Украине нужно развивать свои мощности. Вот мы знаем, что в Европе появились скептики, которые заявляют о закрытии атомных электростанций. Ну, пока закрывается очень мало. Германия, говорит, что будет закрывать, но пока не спешит это делать. Франция же активно развивает свою атомную энергетику", - добавил А.Бакарджиев.

Напомним, как сообщал УНН, ежегодные потребности в урановом концентрате украинских АЭС составляют 2400 тонн.

При этом, Украина имеет богатые залежи урановой руды, а поэтому в случае их изучения и разработки, мы можем самостоятельно обеспечивать собственную потребность в этом сырье не менее 70 лет.

Министр энергетики и угольной промышленности И.Насалик недавно заявил, что Украина будет обеспечивать себя урановым концентратом и строить завод. Такие планы предусмотрены Концепцией развития атомного комплекса Украины до 2020 года.

Однако, пока, по итогам 10 месяцев 2016 года, Восточный ГОК значительно сократил производство уранового концентрата.

Поэтому, эксперты отмечают необходимость привлечения частных инвесторов к уранодобыче в Украине, что позволит реально нарастить объемы.

Так, по словам А.Калашник, разведку урановых месторождений должны осуществлять отечественные инвесторы с регистрацией в Украине.