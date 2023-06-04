Країни ОПЕК+ зважують нові скорочення видобутку, щоб підвищити ціну на нафту

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Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), що складається з 13 членів та очолювана Саудівською Аравією, проводить консультації з 10 іншими великими нафтовими компаніями, включаючи росію, для перегляду майбутньої політики видобутку.

Очна зустріч ОПЕК+ розпочалася у штаб-квартирі групи у Відні рано вранці, приблизно на три години пізніше запланованого, повідомило AFP джерело, близьке до переговорів.

Аналітики здебільшого очікували, що виробники ОПЕК+ збережуть свою поточну політику, але цими вихідними з'явилися ознаки того, що країни можуть піти на більш глибокі скорочення.

За словами джерела, близького до переговорів, одним із варіантів, що обговорювалися, було скорочення видобутку на один мільйон барелів на добу.

Усі варіанти залишаються «на столі», заявив у суботу AFP голова ОПЕК Ірану Амір Хоссейн Заманінія.

Аналітики розходяться в думках щодо того, чи Ер-Ріяд і москва підтримуватимуть курс групи відповідно до її поточної політики виробництва чи ще більше скоротять виробництво, оскільки росія залежить від доходів від продажу нафти, оскільки її війна в Україні затягується, а західні санкції б'ють по її економіці.

Що було раніше

У квітні кілька членів ОПЕК+ погодилися добровільно скоротити видобуток більш ніж на один мільйон барелів на добу — несподіваний крок, який ненадовго підтримав ціни, але не спричинив сталого відновлення.

Ціни на нафту впали приблизно на 10 відсотків з того часу, як було оголошено про квітневі скорочення, при цьому нафта марки Brent впала майже до 70 доларів за барель, рівня, нижче якого вона не торгувалася з грудня 2021 року.

Відколи західні санкції вдарили по москві, росія постачає нафту до Індії та Китаю, поки азіатські гіганти поглинають дешеву нафту.

У березні 2020 року альянс ОПЕК опинився на межі краху, коли москва відмовилася скоротити видобуток нафти, незважаючи на те, що пандемія Covid призвела до вільного падіння цін.