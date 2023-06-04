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Страны ОПЕК+ взвешивают новые сокращения добычи, чтобы повысить цену на нефть

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. В воскресенье состоялась встреча крупных производителей нефти, на которой обсуждалось дальнейшее сокращение добычи в попытке поддержать цены на фоне напряженности в отношениях между Эр-Риядом и москвой, информирует УНН ссылаясь на AFP.

Страны ОПЕК+ взвешивают новые сокращения добычи, чтобы повысить цену на нефть

Детали

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), состоящая из 13 членов и возглавляемая Саудовской Аравией, проводит консультации с 10 другими крупными нефтяными компаниями, включая россию, для пересмотра будущей политики добычи.

Очная встреча ОПЕК+ началась в штаб-квартире группы в Вене рано утром, примерно на три часа позже запланированного, сообщил AFP источник, близкий к переговорам.

Аналитики в основном ожидали, что производители ОПЕК+ сохранят свою текущую политику, но в эти выходные появились признаки того, что страны могут пойти на более глубокие сокращения.

По словам источника, близкого к переговорам, одним из обсуждавшихся вариантов было сокращение добычи на один миллион баррелей в сутки.

Все варианты остаются «на столе», заявил в субботу AFP председатель ОПЕК Ирана Амир Хоссейн Замания.

Аналитики расходятся во мнениях относительно того, будут ли Эр-Рияд и москва поддерживать курс группы в соответствии с ее текущей политикой производства или еще больше сократят производство, поскольку россия зависит от доходов от продажи нефти, поскольку ее война в Украине затягивается, а западные санкции бьют по ее экономике.

Что было раньше

В апреле несколько членов ОПЕК+ согласились добровольно сократить добычу более чем на один миллион баррелей в сутки — неожиданный шаг, который ненадолго поддержал цены, но не вызвал устойчивого восстановления.

Цены на нефть упали примерно на 10 процентов с тех пор, как было объявлено об апрельских сокращениях, при этом нефть марки Brent упала почти до 70 долларов за баррель, уровня, ниже которого она не торговалась с декабря 2021 года.

С тех пор как западные санкции ударили по москве, россия поставляет нефть в Индию и Китай, пока азиатские гиганты поглощают дешевую нефть.

В марте 2020 года альянс ОПЕК оказался на грани краха, когда москва отказалась сократить добычу нефти, несмотря на то, что пандемия Covid привела к свободному падению цен.

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