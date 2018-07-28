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Країни G20 стурбовані зростаючим використанням протекціоністських заходів в сільському господарстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Міністри сільського господарства країн Великої двадцятки висловили стурбованість частим використанням протекціоністських заходів у сільському господарстві. Про це йдеться в їх спільній заяві, поширеній у суботу за підсумками зустрічі в Буенос-Айресі, передає УНН

“Ми стурбовані зростаючим використанням не пов’язаних зі митами протекціоністських заходів, які не відповідають правилам СОТ”, — сказано в документі.

Країни підтвердили зобов’язання приводити свої санітарні та фітосанітарні норми у відповідність зі “нормами, директивами і рекомендаціями, узгодженими на міжнародному рівні”. “Ми також будемо уникати будь-яких непотрібних перешкод, які можуть завадити міжнародній торгівлі”, — наголошується в заяві.

Довідка: Протекціоні́зм — зовнішньоторговельна політика держави, спрямована на тимчасове обмеження ввезення імпортних і підтримку виробництва однорідних внутрішніх товарів і послуг зі метою зростання валового національного доходу, збільшення зайнятості населення та поліпшення соціальних показників. В економічній теорії протекціоністська доктрина є протилежною доктрині вільної торгівлі. Прихильники протекціонізму критикують доктрину вільної торгівлі з позицій зростання національного виробництва, зайнятості населення та поліпшення демографічних показників. Опоненти протекціонізму критикують його зі позицій свободи підприємництва та захисту прав споживачів.

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