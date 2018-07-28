Страны G20 обеспокоены растущим использованием протекционистских мер в сельском хозяйстве

“Мы обеспокоены растущим использованием не связанных с пошлинами протекционистских мер, которые не соответствуют правилам ВТО”, — говорится в документе.

Страны подтвердили обязательства приводить свои санитарные и фитосанитарные нормы в соответствие с “нормами, директивами и рекомендациями, согласованными на международном уровне”. “Мы также будем избегать любых ненужных препятствий, которые могут помешать международной торговли”, — отмечается в заявлении.

Справка: Протекционизм — внешнеторговая политика государства, направленная на временное ограничение ввоза импортных и поддержку производства однородных внутренних товаров и услуг с целью роста валового национального дохода, увеличения занятости населения и улучшения социальных показателей. В экономической теории протекционистская доктрина является противоположной доктрине свободной торговли — фритредерству. Сторонники протекционизма критикуют доктрину свободной торговли с позиций роста национального производства, занятости населения и улучшения демографических показателей. Оппоненты протекционизма критикуют его с позиций свободы предпринимательства и защиты прав потребителей.