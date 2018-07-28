Страны G20 обеспокоены растущим использованием протекционистских мер в сельском хозяйстве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Министры сельского хозяйства стран Большой двадцатки выразили обеспокоенность частым использованием протекционистских мер в сельском хозяйстве. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в субботу по итогам встречи в Буэнос-Айресе, передает УНН.
“Мы обеспокоены растущим использованием не связанных с пошлинами протекционистских мер, которые не соответствуют правилам ВТО”, — говорится в документе.
Страны подтвердили обязательства приводить свои санитарные и фитосанитарные нормы в соответствие с “нормами, директивами и рекомендациями, согласованными на международном уровне”. “Мы также будем избегать любых ненужных препятствий, которые могут помешать международной торговли”, — отмечается в заявлении.
Справка: Протекционизм — внешнеторговая политика государства, направленная на временное ограничение ввоза импортных и поддержку производства однородных внутренних товаров и услуг с целью роста валового национального дохода, увеличения занятости населения и улучшения социальных показателей. В экономической теории протекционистская доктрина является противоположной доктрине свободной торговли — фритредерству. Сторонники протекционизма критикуют доктрину свободной торговли с позиций роста национального производства, занятости населения и улучшения демографических показателей. Оппоненты протекционизма критикуют его с позиций свободы предпринимательства и защиты прав потребителей.