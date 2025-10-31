Краматорськ раптово залишився без світла: що відомо

У Краматорську сталося аварійне виключення електроенергії, повідомили у Краматорській міськраді у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Краматорські РЕМ повідомляють, що сталось аварійне відключення світла по місту Краматорськ - повідомили у міськраді.

Містян закликали "не перевантажувати роботу лінії контакт-центру стосовно відключення", вказавши, що у разі надходження інформації повідомлять додатково.

Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця