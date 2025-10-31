Краматорськ раптово залишився без світла: що відомо
Київ • УНН
У Краматорську сталося аварійне відключення електроенергії. Мешканців просять не перевантажувати контакт-центр щодо відключення.
У Краматорську сталося аварійне виключення електроенергії, повідомили у Краматорській міськраді у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
Краматорські РЕМ повідомляють, що сталось аварійне відключення світла по місту Краматорськ
Містян закликали "не перевантажувати роботу лінії контакт-центру стосовно відключення", вказавши, що у разі надходження інформації повідомлять додатково.
