08:46 • 2572 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:53 • 6802 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 9848 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 15138 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
05:58 • 15528 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
30 жовтня, 16:50 • 40962 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 43897 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 34406 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 69810 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:37 • 28080 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Краматорськ раптово залишився без світла: що відомо

Київ • УНН

 • 1520 перегляди

У Краматорську сталося аварійне відключення електроенергії. Мешканців просять не перевантажувати контакт-центр щодо відключення.

Краматорськ раптово залишився без світла: що відомо

У Краматорську сталося аварійне виключення електроенергії, повідомили у Краматорській міськраді у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Краматорські РЕМ повідомляють, що сталось аварійне відключення світла по місту Краматорськ

- повідомили у міськраді.

Містян закликали "не перевантажувати роботу лінії контакт-центру стосовно відключення", вказавши, що у разі надходження інформації повідомлять додатково.

Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця31.10.25, 07:58 • 15557 переглядiв

Юлія Шрамко

